Wall Street conclut en hausse après une Fed plus confiante dans son action

La station de métro Wall Street, à New York SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé mercredi sur un rebond, quelque peu rassérénée par les explications de la Banque centrale américaine (Fed) qui est apparue plus confiante dans l'efficacité de ses hausses de taux face à l'inflation.