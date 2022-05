Clap de fin pour l'émission d'Ellen DeGeneres pionnière mais ternie par des polémiques

Ellen DeGeneres lors d'une cérémonie de remise de prix à Hollywood, en Californie, le 15 juin 2007 Chris DELMAS AFP/Archives

Los Angeles (AFP) – Pendant près de deux décennies, "The Ellen DeGeneres Show" et son animatrice ouvertement lesbienne se sont invités dans les foyers américains, détruisant les stéréotypes tout en charmant les téléspectateurs grâce à un savant mélange entre divertissement et entretiens de célébrités.