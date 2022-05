Jeu vidéo: Sony veut se tourner vers les PC, mobiles et services en ligne pour élargir son audience

Une console PlayStation 5 exposée au siège de Sony à Tokyo, le 9 mai 2022 Philip FONG AFP/Archives

Tokyo (AFP) – Le géant japonais Sony a annoncé jeudi son intention d'accélérer les sorties de jeux vidéo sur ordinateurs et téléphones mobiles et de miser plus fortement sur les services en ligne pour accroître son audience au-delà de ses consoles PlayStation.