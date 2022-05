Quelques bonnes nouvelles, pas de mauvaise, Wall Street clôture en forte hausse

La statue du taureau de Wall Street, à New York Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en forte hausse jeudi, catapultée par une chasse aux bonnes affaires, le sentiment des investisseurs que la banque centrale américaine (Fed) est un peu moins radicale que prévu et quelques bons résultats d'entreprises.