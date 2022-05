Cannes: "Showing up", ou la modestie de la vie d'artiste

La réalisatrice américaine Kelly Reichardt (g) et l'actrice Michelle Williams sur le tapis rouge du Festival de Cannes avant la projection du film "Showing Up", le 27 mai 2022 Valery HACHE AFP

2 mn

Cannes (AFP) – La modestie et les soucis quotidiens d'une artiste plasticienne contemporaine, qui s'apprête à exposer son œuvre: dans "Showing up", en compétition à Cannes l'Américaine Kelly Reichardt dépeint sans emphase les jours d'angoisse et de doute avant une grande échéance.