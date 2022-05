L'AmfAR lève 19 millions de dollars pour la recherche contre le sida

Le commissaire priseur Simon de Pury lors de la vente aux enchères de la fondation américaine AmfAR contre le sida, le 26 mai 2022 à Antibes, en marge du Festival de Cannes PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Antibes (AFP) – L'AmfAR, fondation américaine contre le sida, a levé plus de 19 millions de dollars (17,7 millions d'euros), plus du double du montant récolté un an plus tôt, lors d'une vente aux enchères jeudi à Antibes, dont l'invité d'honneur était Robert de Niro, a constaté l'AFP.