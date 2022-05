Cannes: Darius Khondji, les lumières de la ville pour James Gray

Cannes (AFP) – "Etre photographié, je déteste ça", s'amuse Darius Khondji après la montée des marches à Cannes: ce directeur de la photographie qui n'aime pas être dans la lumière signe pour la troisième fois celle d'un film de James Gray, "Armageddon Time", en lice pour la Palme d'or.

Celui qui répète que sa place "est derrière la caméra" a pourtant bien été obligé de poser devant les objectifs au 75e Festival de Cannes entre masterclass jeudi et cérémonie vendredi en son honneur.

Woody Allen, David Fincher, Bernardo Bertolucci, Sydney Pollack, Michael Haneke ou encore Wong Kar-wai: les plus grands cinéastes s'arrachent ce chef opérateur franco-iranien peu connu du grand public.

Sans oublier James Gray, évidemment, qui lui a confié la lumière d'"Armageddon Time", en compétition à Cannes, après avoir déjà collaboré avec lui sur "The Immigrant" et "The Lost City of Z".

Tout a commencé entre eux par un film publicitaire en Uruguay. "Il m'avait fait venir et il n'arrêtait pas de me dire +ça ne compte pas, ne me juge pas sur cette pub+ et je lui répondais +toi non plus, ne me juge pas sur ça+ (rires)", raconte à l'AFP le sexagénaire affable, arrivé d'Iran à l'âge de trois ans en France.

"James, c'est une force d'inspiration", insiste le chef opérateur, qui, toujours aussi modeste, déroute la conversation sur les autres quand on l'interroge sur son travail.

Cotillard, Bresson

Pour préparer "The Immigrant", le cinéaste avait notamment envoyé à Khondji une photographie de Carlo Mollino. Cet architecte italien photographiait ses amies prostituées. Dans le cliché envoyé, ce n'est pas la pose érotique qui retient l'attention du réalisateur mais un visage qui porte un parcours de vie.

Le réalisateur américain James Gray le 20 mai 2022 au festival de Cannes Stefano RELLANDINI AFP/Archives

"Cette femme avait une beauté religieuse et James m'a dit +ce film doit être religieux+". Dans "The Immigrant", Khondji éclairera Marion Cotillard comme sortie, comme il le dit, d'une Pietà de Bellini, peintre italien du XVe siècle.

Khondji et Gray partagent "des affinités électives" comme leur passion pour la filmographie de Robert Bresson. Le directeur de la photographie connaît bien New York, ville de Gray, pour y avoir fait ses études dans les années 1970-80. Le New York des années 1920 sert de décor à "The Immigrant" et celui des années 1980 à "Armageddon Time".

Mais leur association les a menés beaucoup plus loin avec "The Lost City of Z", tourné en Irlande et en Colombie. "Deux défis", résume Khondji.

"La lumière naturelle en Irlande est magnifique, la plus belle que j'ai vue, mais elle terrorise tout le monde car elle change tout le temps et les ombres courent sur le paysage". "Comme on ne peut pas se permettre d'attendre la lumière parfaite pour tourner, on tournait tout le temps (rires)".

Zidane, Bong Joon-ho

Dans la jungle colombienne, ce ne sont pas les focales qui sont mises à rude épreuve, mais les organismes. "On est tous devenus très maigres et James nous faisait des pâtes tous les soirs pour qu'on tienne (rires)".

Khondji est toujours prêt pour l'aventure, celle d'un tournage exotique ou avant-gardiste. Il est ainsi derrière "Zidane, un portrait du XXIe siècle", où la star du foot avait été filmée en temps réel pendant un match par 17 caméras.

Les images avaient ensuite été assemblées par l'Ecossais Douglas Gordon et le Français Philippe Parreno, le tout sur une musique de Mogwai, groupe de rock pour initiés, pour donner un objet filmique non-identifié.

"Une caméra, c'est un angle, si on rajoute d'autres caméras, ce sont d'autres angles, qui vont raconter d'autres histoires, c'est comme dans +Rashomon+", analyse Khondji. Ce film d'Akira Kurozawa a inspiré "Reservoir Dogs" à Quentin Tarantino, soit la même histoire qui change en fonction de la perspective de chaque protagoniste.

A propos de point de vue, c'est celui du Coréen Bong Joon-ho (Palme d'or à Cannes pour "Parasite") qui va occuper prochainement Khondji, toujours entre deux projets.

