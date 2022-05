Cuba: deux artistes dissidents jugés, jusqu'à 10 ans de prison requis

Des diplomates étrangers attendent devant le tribunal de Marianao, à La Havane, où des artistes disidents sont jugés, le 30 mai 2022 Yamil LAGE AFP

La Havane (AFP) – Le procès des artistes dissidents cubains Luis Manuel Otero Alcantara et Maykel "Osorbo" Castillo, menacés de sept et 10 ans de prison, a débuté lundi à La Havane, presse étrangère et diplomates étant privés d'accès au tribunal, ont constaté des journalistes de l'AFP.