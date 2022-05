Roland-Garros: Swiatek lâche un set mais remporte son 32e match de rang et passe en quarts

Paris (AFP) – La N.1 mondiale et grande favorite Iga Swiatek sera bien au rendez-vous des quarts de finale à Roland-Garros, mais elle a lâché son premier set depuis plus d'un mois face à la jeune Chinoise Qinwen Zheng (74e), diminuée physiquement en cours de match et finalement battue 6-7 (7/5), 6-0, 6-2 lundi en 8es de finale.

Swiatek restait sur une série de 20 sets remportés d'affilée: elle n'avait plus perdu la moindre manche depuis le 23 avril en demi-finale à Stuttgart.

Avec cette victoire, la Polonaise de 20 ans s'adjuge néanmoins son 32e succès de rang, ce qui fait d'elle la troisième joueuse à enchaîner le plus de victoires au XXIe siècle derrière les soeurs Williams (Venus 35, Serena 34) et à égalité avec Justine Henin.

La Polonaise Iga Swiatek, lors de sa victoire face à la Chinoise Qinwen Zheng, 6-7 (7/5), 6-0, 6-2, en 8e de finale du tournoi de Roland-Garros, le 30 mai 2022 Christophe ARCHAMBAULT AFP

Zheng, qui participait à son tout premier Roland-Garros à 19 ans, a toutefois donné du fil à retordre à la lauréate 2020 du Majeur parisien.

Menant 3-0 dans le premier set, Swiatek a ainsi vu la Chinoise recoller à 5-5 puis la forcer à disputer un tie break après 5 balles de sets non converties.

La Chinoise Qinwen Zheng, lors du 8e de finale du tournoi de Roland-Garros face à la Polonaise Iga Swiatek, le 30 mai 2022 Christophe ARCHAMBAULT AFP

Et dans le jeu décisif, une nouvelle fois devancée par la N.1 mondiale (5-2), Zheng a enchaîné 5 points pour l'emporter au bout d'1h22, soit une durée plus longue que la plupart des derniers matchs disputés par la N.1 mondiale.

Mais le rouleau compresseur Swiatek s'est alors remis en route, tandis que son adversaire, visiblement affaiblie, a dû demander un temps mort médical à 3-0 contre elle dans la deuxième manche.

La Chinoise Qinwen Zheng se fait masser le dos lors d'un temps mort médical, au cours de son 8e de finale contre la Polonaise Iga Swiatek, le 30 mai 2022 au tournoi de Roland-Garros JULIEN DE ROSA AFP

- Maux de ventre, chansons et douche froide -

Revenue avec la cuisse droite largement bandée, Zheng, qui a révélée plus tard avoir également souffert de douleurs menstruelles "encore plus handicapantes", n'a plus remporté un seul jeu jusqu'au 3e du troisième set. Après s'être débarrassée de son bandage qui semblait la gêner, elle s'est un peu reprise mais pas suffisamment pour inquiéter à nouveau Swiatek, qui s'est imposée après 2h45 de match.

"J'ai voulu me battre jusqu'au bout mais je n'avais plus l'énergie nécessaire, j'avais trop mal au ventre, je n'avais même plus la force de m'encourager. (...) Je n'ai pas pu montrer mon vrai jeu aujourd'hui", a déploré Zheng en conférence de presse.

"Je suis vraiment contente d'avoir réussi à revenir dans la partie après un premier set particulièrement frustrant (...) Je suis vraiment heureuse d'être encore dans le tournoi", a pour sa part déclaré la Polonaise juste après sa victoire.

"Dans le premier set, j'ai tenté différentes choses sur le plan technique mais ça ne marchait pas, et je sentais que j'étais de plus en plus tendue", a ensuite expliqué Swiatek en conférence de presse, en donnant au passage son petit truc pour se détendre dans ces cas-là: "Il fallait que mon esprit soit plus clair (...) alors j'ai commencé à me chanter des chansons dans ma tête", a-t-elle confié.

Mais au final, "c'est important d'avoir ce genre de matches (très disputés). C'est un peu comme une douche froide et ça me montre que je peux trouver des solutions face aux difficultés même après avoir perdu un set. Je pense donc qu'au final je vais en retirer du positif pour la suite et que cela m'apportera plus de confiance", a estimé la N.1 mondiale.

Au prochain tour, Swiatek rencontrera l'Américaine Jessica Pegula, 11e mondiale et deuxième joueuse la mieux classée après elle encore en lice dans un tournoi qui a été sans pitié pour les joueuses du Top 10.

