Rap, électro, Bigflo et Oli créent le Rose Festival à Toulouse

Bigflo et Oli aux NRJ Music Awards à Cannes, le 9 novembre 2019

Toulouse (AFP) – Du rap, avec IAM, Damso, Chilla ou Ziak, ou de l'électro, avec Paul Kalkbrenner ou Polo&Pan, seront au menu de la première édition du Rose festival, les 2 et 3 septembre prochains à Toulouse.

Publicité Lire la suite

"Imaginé" par Bigflo et Oli pour "faire plaisir aux gens de notre génération", Rose ne sera "pas un festival exclusivement rap", a expliqué mardi Florian "Bigflo" Ordonez en conférence de presse, dans la Ville rose.

Il y aura "aussi de l'électro, de la chanson française, de la variété", a-t-il ajouté.

Les rapeurs visent entre 15.000 et 25.000 spectateurs par jour pour cette première édition du festival auquel participeront aussi, outre Bigflo et Oli eux-mêmes, le rappeur Laylow ou les anciens chanteurs du groupe Zebda, Mouss et Hakim.

Grâce aux deux scènes prévues, le public aura la possibilité d'assister aux concerts des têtes d'affiche et de découvrir "des artistes en plein essor".

D'autre part, afin d'être "un festival inclusif et accessible à tous", Rose compte accueillir gratuitement au moins 1.000 personnes par l'intermédiaire d'associations partenaires touchant "des publics éloignés de la culture", comme le Secours populaire.

Le festival aura lieu en plein air sur l'esplanade du MEET, le nouveau parc des expositions de Toulouse.

Après un silence médiatique de deux ans, sans concert, les rapeurs toulousains s'apprêtent à sortir un nouvel album, qu'il réservent au public de leur concert à Bercy, le 24 juin.

© 2022 AFP