Wall Street clôt en petite forme la dernière séance d'un mois volatil

La façade du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a clos en petite forme mardi la dernière séance d'un mois chahuté et volatil, alors que les inquiétudes sur l'inflation continuent de préoccuper les investisseurs.