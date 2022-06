A New York, une exposition fait dialoguer Dior et Balenciaga

Des tenues de l'exposition "Dior Balenciaga : les rois de la couture et leurs héritages", au musée du Fashion Institute of Technology (MFIT) de New York, le 31 mai 2022 TIMOTHY A. CLARY AFP

4 mn

New York (AFP) – Un dialogue de maîtres, deux styles qui se chevauchent parfois et voulaient laisser derrière eux les ravages de la guerre: dans sa nouvelle exposition, le musée du Fashion Institute of Technology (MFIT) de New York fait dialoguer Dior et Balenciaga, couturiers phares du 20e siècle.