"Polnarêves": une expérience immersive dans les rêves de Polnareff

Michel Polnareff en concert lors de sa dernière, à Nice le 8 novembre 2016 VALERY HACHE AFP/Archives

Paris (AFP) – Projections à 360° et son spatialisé pour une expérience immersive et un voyage dans les rêves de Michel Polnareff: dès jeudi et jusqu'en décembre, le théâtre Le Palace, ancien haut-lieu des nuits parisiennes, propose une plongée dans l'univers du chanteur.