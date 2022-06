Tourisme : recruter et former d'ici l'été, un énorme défi en France

Un serveur apporte des boissons aux clients à la terrasse d'un café, place du Capitole, le 25 février 2022 à Toulouse Valentine CHAPUIS AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Recruter et former le personnel pour avoir des équipes complètes d'ici l'été est la préoccupation principale des hôteliers et restaurateurs français, confrontés à une pénurie de personnel à quelques semaines d'une saison touristique prometteuse.