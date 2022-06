Un Lion d'or d'honneur pour Catherine Deneuve à Venise

Rome (AFP) – La star française Catherine Deneuve recevra un Lion d'or d'honneur au 79e festival de Venise, qui se tiendra du 31 août au 10 septembre, a annoncé mercredi la Mostra, le plus ancien festival de cinéma du monde.

"C'est une joie de recevoir ce prix prestigieux à la Mostra de Venise, que j'aime et que je connais depuis longtemps, depuis que "Belle de jour" de Luis Buñuel avait reçu le Lion d'or", a réagi l'actrice de 78 ans, citée dans le communiqué du festival.

C'est le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, qui a proposé de remettre à Catherine Deneuve cette récompense au conseil d'administration de la Biennale, qui gère la Mostra.

Cité dans le communiqué du festival, Alberto Barbera salue "une diva éternelle, une véritable icône du grand écran (...) figurant parmi les plus grandes interprètes de l'histoire du cinéma".

Lui aussi rappelle "le Lion d'or remporté par "Belle de jour" en 1967, ainsi que sa coupe Volpi de la meilleure actrice remportée pour "Place Vendôme" de Nicole Garcia en 1998, toujours sur le Lido.

M. Barbera met aussi l'accent sur "les collaborations artistiques (de la comédienne) avec certains des acteurs et réalisateurs européens les plus importants: Roger Vadim, Jacques Demy, Luis Buñuel, François Truffaut, Roman Polanski, Marco Ferreri, Marcello Mastroianni et Gérard Depardieu".

Au cours de sa longue carrière, Catherine Deneuve a reçu de nombreux prix, notamment deux Césars de la meilleure actrice (en 1981 pour "Le Dernier Métro" et en 1993 pour "Indochine", également Oscar du meilleur film étranger), une Palme d'honneur à Cannes en 2005, ainsi que l'Ours d'argent de la meilleure contribution artistique à Berlin en 2002 pour "Huit femmes" de François Ozon.

