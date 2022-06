Les législatives se joueront entre la majorité et Mélenchon, selon Bergé (LREM)

La députée (LREM) Aurore Bergé, pose à Paris le 8 janvier 2018 JOEL SAGET AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – La majorité "prend au sérieux" la dynamique de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) de Jean-Luc Mélenchon, car c'est la seule opposition "forte et crédible", et le choix à faire aux législatives sera entre ces deux forces, a estimé jeudi la députée LREM Aurore Bergé.