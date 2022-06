Trafic d'antiquités: cinq pièces égyptiennes saisies au Met Museum de New York

Cette photo, issue d'un mandat de la cour suprême de l'Etat de New York, daté du 19 mai 2022, montre une pièce égyptienne confisquée par la justice américaine au Metropolitan Museum de New York. Il s'agit d'un groupe de cinq fragments de lin peints représentant une scène du Livre de l'Exode, daté entre 250 et 450 avant JC, évalué à 1,6 millions de dollars

Handout Supreme Court of the State of New York/AFP