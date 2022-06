Cyclisme: Alexandre Geniez met un terme à sa carrière

Paris (AFP) – Alexandre Geniez (TotalEnergies) a annoncé vendredi mettre un terme, avec effet immédiat, à sa carrière qui compte 17 victoires dont trois étapes du Tour d'Espagne.

Publicité Lire la suite

"Après avoir atteint les objectifs que je m'étais fixés dans le cyclisme et traversé des changements dans ma vie privée, j'ai décidé de quitter l'équipe Total-Energies et d'entamer une nouvelle carrière", a déclaré à l'AFP le coureur aveyronnais âgé de 34 ans, qui a porté auparavant les maillots de Skil, de la FDJ et d'AG2R La Mondiale.

Geniez n'a plus couru depuis sa troisième place au Tour du Rwanda, le 27 février, trois jours avant sa condamnation par le tribunal de Rodez (quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales) pour laquelle il a fait appel.

"Je suis fier et heureux de mes douze saisons accomplies dans le peloton professionnel et des 17 victoires que j'ai remportées", a rappelé l'Aveyronnais. Son palmarès comporte trois étapes du Tour d'Espagne, le Tro Bro Léon (2015),les Trois Vallées Varésines (2017), le GP La Marseillaise (2018), les classements généraux du Tour de l'Ain (2015) et du Tour La Provence (2018), ainsi qu'une neuvième place au Giro 2015.

"J'ai travaillé dur et honnêtement comme coureur cycliste et c'est avec le même état d'esprit que je travaille aux projets que je souhaite bâtir dans ma seconde carrière", a ajouté Geniez, en remerciant notamment son équipe actuelle et en précisant vouloir "développer des projets en lien avec le cyclisme et les activités économiques du territoire où j'habite, en Aveyron".

© 2022 AFP