"Ecole du futur": "abominable", estime Mélenchon, qui promet un "quoi qu'il en coûte" dans l'éducation

Paris (AFP) – Jean-Luc Mélenchon a promis vendredi de "mettre le paquet, quoi qu'il en coûte", en matière d'éducation s'il devenait Premier ministre, dénonçant la généralisation de l'approche de "l'école du futur" d'Emmanuel Macron, un projet "abominable" qui vise "le démembrement de l'Education nationale" selon lui.

Publicité Lire la suite

"C'est abominable, parce que ça veut dire morceler le système scolaire français en établissements autonomes et concurrents", a considéré le chef de file de LFI sur franceinfo, au lendemain d'un déplacement d'Emmanuel Macron dans une école marseillaise l'expérimentant.

"Ca ne s'appelle pas faire confiance au terrain, ça s'appelle démembrer l'Education nationale", a ajouté l'ex-candidat à la présidence de la République.

Emmanuel Macron a indiqué jeudi vouloir généraliser "à partir de l'automne" dans tout le territoire "l'école du futur", une expérimentation pédagogique menée à Marseille qui vise à donner selon l'Elysée "davantage de liberté et d'autonomie aux équipes pédagogiques pour bâtir un système scolaire plus juste et plus inclusif", mais contestée par les syndicats d'enseignants.

Selon Jean-Luc Mélenchon, dans une telle approche, "les programmes ne sont pas les mêmes d'un établissement à un autre", ni "les normes de recrutement", qui créeront "une prime au copinage". Résultat, "le peuple (...) aura la double peine: vous aurez un bac, mais on vous dira +oui mais c'est un bac d'où, de quel lycée?+", a-t-il assuré, faisant valoir qu'une part des programmes au collège est déjà elle aussi "à la discrétion de chaque collège".

Le chef de file des Insoumis a mis en avant les mesures qu"il appliquerait si la coalition de gauche Nupes emportait les législatives des 12 et 19 juin : "Nous rétablirons l'homogénéité de l'enseignement dans tout le pays, les diplômes auront la même valeur, nous supprimerons Parcoursup, les horaires aléatoires prévus dans le collège, nous recruterons les enseignants autant qu'il en faut jusqu'à ce que tout le monde soit bien encadré et bien éduqué".

"Je considère que la ressource numéro un de la France, ce sont ses enfants et leur intelligence, donc je mettrai le paquet - écoutez-moi bien - quoi qu'il en coûte", a-t-il assuré, reprenant la formule d'Emmanuel Macron pendant la crise sanitaire.

Il a souligné préférer le concept d'"égalité des droits", avec "un droit égal à un enseignement de très haute qualité où qu'on soit", à celui d'"égalité des chances", où, comme "au loto, tous ceux qui jouent ont la même chance de gagner, mais il n'y en a qu'un qui gagne".

© 2022 AFP