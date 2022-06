Le plus long blob du monde assemblé à Châteauroux

Plus de 500 élèves et de "blobeurs" venus de la France entière ont confectionné à Châteauroux le plus long blob du monde, d'une longueur de 53 mètres et 9 centimètres, le 3 juin 2022 GUILLAUME SOUVANT AFP

Châteauroux (AFP) – Plus de 500 élèves et de "blobeurs" venus de la France entière ont confectionné vendredi à Châteauroux le plus long blob du monde, d'une longueur de 53 mètres et 9 centimètres, ont constaté des journalistes de l'AFP.