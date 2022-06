Macron voit chez Mélenchon et Le Pen "un projet de désordre et de soumission"

Emmanuel Macron, le 3 juin 2022, à L'Elysée à Paris JULIEN DE ROSA AFP

Paris (AFP) – Emmanuel Macron affirme voir chez ses adversaires Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen "un projet de désordre et de soumission" à la Russie, et souhaite qu'aux élections législatives des 12 et 19 juin, les Français fassent le choix d'une "majorité stable et sérieuse".