Wall Street ouvre en baisse après les chiffres de l'emploi américain

Angela Weiss AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York accueillait mal à l'ouverture vendredi de solides chiffres de l'emploi américain tandis qu'Elon Musk et "son mauvais pressentiment sur l'économie" pesaient sur les valeurs technologiques.