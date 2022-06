Hand: Metz éliminé en demi-finales de la Ligue des champions par Kristiansand

Budapest (AFP) – Les handballeuses de Metz ont été éliminées (33-27) samedi en demi-finale de Ligue des champions par Kristiansand, champion d'Europe en titre, à Budapest.

Les Norvégiennes affronteront dimanche les handballeuses hongroises de Györ, quintuples championnes d'Europe, qui se sont qualifiées plus tôt aux dépens d'Esbjerg (32-27).

Les Messines ont connu un début de rencontre compliqué, passant sous le rouleau compresseur norvégien pendant une vingtaine de minutes, sous les coups de l'arrière gauche tchèque Marketa Jerabkova.

Mais l'entrée en jeu dans les buts de la jeune Mélanie Halter (19 ans) en remplacement d'Ivana Kapitanovic a relancé les Dragonnes. Alors que Kristiansand a eu une balle de +6 avec Nora Mork (13-8), Halter a signé son premier arrêt, et les Messines ont recollé au score, puis pris l'avantage d'un but à la pause grâce à Laura Kanor (15-14).

Au retour des vestiaires, les joueuses d'Emmanuel Mayonnade sont revenues avec les mêmes intentions, menant d'un but pendant les cinq premières minutes.

Mais dans la cage de Kristiansand, Katrine Lunde a fermé la boutique (seize arrêts), alors que les Norvégiennes ont à nouveau trouvé les solutions en attaque, l'effet de surprise de Mélanie Halter étant passé.

La fin de match a été difficile pour Kristiansand, qui a dilapidé une partie de son avance de sept buts (28-21) à l'entame des dix dernières minutes. Metz est revenue à quatre buts (29-25) à sept minutes de la fin, mais Jerabkova (douze buts au total dans la rencontre) a porté son équipe en finale, à l'image de la prestation de Henny Reistad qui avait porté Kristiansand jusqu'au titre.

La Messine Orlane Kanor à l'attaque contre les Vipers de Kristiansand Kristiansan à Budapest, le 4 juin 2022 Ferenc Isza AFP

Les Messines tenteront de se remobiliser pour monter sur le podium face à Esbjerg dimanche, ce qu'elles n'étaient pas parvenues à faire en 2019 contre Kristiansand, après une défaite en demies contre les Russes de Rostov.

De leur côté, les coéquipières de Nora Mork défieront Györ, qui sera encore une fois soutenu par plus de 15.000 spectateurs dans le Dome de Budapest. Mork visera une sixième couronne continentale, après avoir déjà remporté la C1 avec Larvik (2011), Györ (2017, 2018 et 2019) et Kristiansand (2021).

