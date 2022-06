Législatives: Le Pen appelle à "vaincre la malédiction" d'un "système vermoulu"

La leader et candidate aux législatives du RN Marine Le Pen en meeting dans son fief de Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, le 5 juin 2022

Hénin-Beaumont (France) (AFP) – Marine Le Pen a appelé dimanche depuis son fief d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, à "vaincre" aux législatives "la malédiction" d'un "système vermoulu", en renvoyant dos à dos Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, les "deux mamelles de la déconstruction de la nation".

"Il est encore temps d'empêcher Macron de disposer de tous les pouvoirs" et de "vaincre la malédiction d'un mode de scrutin injuste, qui maintient en place un système vermoulu, qui ne tient pas par ses résultats mais par la peur entretenue", la "peur du changement" et "la peur du peuple", a exhorté la finaliste de la présidentielle lors de son premier meeting de campagne pour les élections législatives.

Lors du précédent scrutin, en 2017, le parti de Mme Le Pen n'avait réussi à faire élire que huit députés, bien qu'elle ait recueilli près de 34% des voix au second tour de la présidentielle un mois et demi plus tôt.

"Ce système électoral est une honte et (...) vous devez vous mobiliser pour en corriger les effets néfastes et antidémocratiques", a-t-elle lancé devant quelque 300 militants réunis dans une ambiance de kermesse à l'espace François-Mitterrand de la ville.

Elle a ainsi exhorté ses électeurs, plus enclins à s'abstenir, à se rendre aux urnes pour le premier tour le 12 juin. "Non seulement allez voter, mais donnez-moi 100 à 150 députés. Aidez-moi à vous aider", a-t-elle supplié.

Marine Le Pen a surtout attaqué Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui sont à ses yeux "les deux mamelles de la destruction de la nation qui protège".

Le président "s'en fiche" des chariots "presque vides" et "prospère sur des promesses qu'il ne tiendra jamais", tandis que l'Insoumis mène une "coalition de malfaisance" (la Nupes, ndlr) et a "contribué à faire élire" M. Macron.

"Je dis aux ouvriers français, la Nupes (...), c'est la coalition burkini, de la submersion (...) Avec Nupes, vous votez pour la république des Traoré", a-t-elle lancé, en référence à la famille d'Adama Traoré, jeune homme noir mort lors d'un contrôle policier.

La cheffe de file du RN s'en est prise aussi au ministre de l'Education Pap Ndiaye, hué par la salle, selon elle un "indigéniste et même racialiste" qui "milite pour l'instauration de la dictature des minorités sur la majorité".

Elle est revenue sur les ratés organisationnels du stade de France, qu'elle a imputés aux "hordes de mineurs migrants ultraviolents" et aux "razzias perpétrées par des gangs de cités". "Ici tout est fait pour cacher l'idée que l'immigration anarchique, chaotique, massive n'est pas forcément une chance pour la France".

