Classement ATP: Nadal et Ruud grignotent des places dans le Top 10

Rafael Nadal avec la Coupe des Mousquetaires après avoir remporté le dimanche 5 juin 2022 son 14e titre à Roland-Garros. Anne-Christine POUJOULAT AFP

3 mn

Paris (AFP) – Le vainqueur de Roland-Garros Rafael Nadal et son adversaire en finale, le Norvégien Casper Ruud, ont respectivement grimpé d'une et de deux places, aux 4e et 6e rangs de la hiérarchie mondiale du tennis masculin, dans le classement ATP publié lundi après le tournoi parisien.