Hôpital: nouvelle mobilisation mardi, au moins 50 rassemblements en France

Rassemblement de soignants devant l'hôpital Tenon pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail, le 25 mai 2022 à Paris - AFP/Archives

Paris (AFP) – Soignants et autres salariés des hôpitaux sont appelés à une nouvelle journée de mobilisation mardi, avec au moins cinquante rassemblements organisés par la CGT et ses alliés, pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs, à la veille des élections législatives.