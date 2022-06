MTV Awards: Euphoria et Spider-Man multi-récompensés

L'actrice américaine Sydney Sweeney accepte le MTV Award du meilleur show pour la série "Euphoria", le 5 juin 2022 à Santa Monica, en Californie Michael TRAN AFP

Los Angeles (AFP) – L'actrice américaine Zendaya a dominé dimanche la cérémonie des MTV Awards, qui a couronné sa série pour ados "Euphoria" et le blockbuster "Spider-Man: No Way Home", élus meilleur show et meilleur film.