Wall Street ouvre en hausse, espoir d'un rebond sans nouvelle majeure

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, les opérateurs espérant un rebond nourri par l'absence de mauvaises nouvelles, macroéconomiques comme microéconomiques, et l'attrait de valorisations amincies par plusieurs mois de baisse.