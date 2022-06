Hôpital: nouvelle mobilisation sous le signe de l'urgence

Personnel soignant rassemblé devant l'hôpital Tenon de Paris, le 25 mai 2022, pour protester contre leurs conditions de travail - AFP

Paris (AFP) – En pleine crise des urgences et à quelques jours des législatives, neuf syndicats et collectifs hospitaliers organisent une journée de mobilisation mardi, pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs sans attendre le résultat de la "mission flash" commandée par Emmanuel Macron.