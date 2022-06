L'air du métro trois fois plus pollué qu'en surface, mais mal mesuré, s'inquiète l'Anses

Des voyageurs dans un couloir de la station de métro Chatelet à Paris, le 17 décembre 2019 Lionel BONAVENTURE AFP/Archives

Paris (AFP) – L'Anses recommande mercredi de renforcer les actions pour améliorer la qualité de l'air dans les réseaux de métro - renouvellement des matériels, meilleure ventilation - et mieux la mesurer, alors qu'elle est en moyenne trois fois plus chargée en particules fines qu'en surface et bien supérieure aux seuils fixés par l'OMS.