Ligue des nations: Allemagne et Angleterre se neutralisent à Munich

Harry Kane égalise pour l'Angleterre face à l'Allemagne, en Ligue des nations, le 7 juin 2022 à Munich Tobias SCHWARZ AFP

3 mn

Munich (Allemagne) (AFP) – Dans un grand classique du foot mondial, l'Allemagne et l'Angleterre se sont neutralisées mardi à Munich (1-1), à l'issue d'un match intense et souvent spectaculaire où Harry Kane a marqué son 50e but en sélection.