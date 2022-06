Pays de la Loire: l'écologiste Matthieu Orphelin arrête la politique

Rennes (AFP) – Matthieu Orphelin, ex-tête de liste du bloc de gauche aux régionales dans les Pays de la Loire, va démissionner de son mandat de conseiller régional et arrêter la politique pour s'"engager autrement", a-t-il annoncé mardi à l'AFP.

L'ex-député marcheur, qui a annoncé en février ne pas solliciter de nouveau mandat à l'Assemblée, va quitter le conseil régional "dans les prochaines semaines ou les prochains mois" et s'"engager autrement en faveur de l'écologie", a-t-il déclaré à l'AFP, confirmant une information de Ouest-France. Cette annonce intervient quelques jours après la parution de son livre "A quand l'écologie en grand? Ce qu'il reste à faire" (Rue de l'Echiquier).

"Il y a la nécessité de continuer tous ces combats un peu différemment. Je tourne une page de ma vie, je vais m'engager ailleurs qu'en politique", a déclaré l'ancienne tête de liste citoyenne aux régionales de 2021, soutenue par LFI et EELV au premier tour, puis rejoint par le PS et le PC au second tour.

"On a fait le plus gros score des écologistes en France aux régionales. Dès le début du mandat on avait acté le fait que je resterais au début pour transmettre mon expérience mais il était entendu que je n'avais pas vocation à rester tout le mandat", a expliqué celui qui fut également un temps porte-parole du candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot.

"J'aime la politique mais je pense qu'on a besoin que les gens ne soient pas accrochés à leur mandat, et puis il y avait une envie chez moi de porter différemment ces combats pour la biodiversité, le climat, l'écologie. Il n'y a pas qu'une seule forme d'engagement", a-t-il souligné.

Matthieu Orphelin a été vice-président du conseil régional des Pays de la Loire chargé de l'éducation et de l'apprentissage entre 2010 et 2015. Il avait rejoint Emmanuel Macron fin 2016 et avait été élu député de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire, avant de quitter LREM en février 2019 jugeant que la majorité présidentielle n'était "pas au bon rythme sur aucun des grands chantiers de la transition écologique".

Au conseil régional, il passera la main à Claire Schweitzer, conseillère municipale d’Angers (LFI).

