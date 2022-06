Wall Street ouvre en baisse, préoccupée par l'inflation et l'avertissement de Target

Wall Street, à New York Angela Weiss AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, toujours préoccupée par l'inflation et le resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed), à quoi est venu s'ajouter l'avertissement sur résultats du distributeur Target.