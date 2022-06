Législatives: le Conseil d'Etat demande à considérer la Nupes comme "une nuance politique"

Paris (AFP) – Le Conseil d'Etat a enjoint mardi au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de prendre en considération la Nupes comme "une nuance politique à part entière" lors des législatives, donnant raison à Jean-Luc Mélenchon qui l'avait saisi en référé.

Publicité Lire la suite

Le Conseil d'Etat a estimé que "comptabiliser les partis politiques de cette coalition séparément peut porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux", a-t-il expliqué dans un communiqué.

M. Darmanin avait décidé "de ne pas regrouper, sous une nuance unique, les partis politiques ayant créé la coalition de La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES)" issue de l'accord entre LFI, le PS, EELV et le PCF, a rappelé le Conseil d'Etat.

Le juge des référés a dès lors estimé que le nuancier mis en place par le ministre de l'Intérieur regrouperait sous l'étiquette Ensemble! les résultats de la majorité présidentielle, alors que des candidats écologistes investis par la Nupes, par exemple, seraient "comptabilisés sous une autre nuance avec d’autres mouvements écologistes n’appartenant pas" à la l'alliance.

Le ministère de l'Intérieur a pris acte sur Twitter "de la décision du Conseil d'État sur le nuançage des candidats aux élections législatives". "Il procédera à la modification de la grille des nuances afin de créer la nuance Nupes", a-t-il assuré.

Egalement sur Twitter, le chef insoumis Jean-Luc Mélenchon a crié "victoire". "Le Conseil d'État valide l'obligation pour Darmanin de nous nommer et de nous décompter comme Nupes pour les élections législatives. Darmanin et Macron doivent cesser leurs bidouilles et manigances", a-t-il ajouté.

"Victoire !", s'est également exclamé le patron de EELV Julien Bayou, y voyant un "énorme camouflet pour le ministre de l'Intérieur qui avait osé cette manœuvre et reconnu la bannière commune de son mouvement mais pas la nôtre".

Le communiste Ian Brossat s'est aussi félicité que "les grossières manipulations du ministre de l'Intérieur viennent de se prendre le mur du Conseil d'État".

L'alliance de gauche avait dénoncé le nuancier politique du ministère de l'Intérieur pour les élections des 12 et 19 juin qui ne prenait pas en compte la Nupes dans les inscriptions des candidats auprès des préfectures.

© 2022 AFP