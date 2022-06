Entre rigueur et désinvolture, choc des cultures au procès Platini-Blatter

L'ex-patron de l'UEFA Michel Platini à sa sortie du tribunal pénal de Bellinzone, le 8 juin 2022 Fabrice COFFRINI AFP

4 mn

Bellinzone (Suisse) (AFP) – Quelle légèreté peut-on conserver quand on gagne des millions ? Le procès de Michel Platini et de l'ex-président de la Fifa Sepp Blatter pour escroquerie a tourné jeudi au choc des cultures, entre les coulisses informelles du football mondial décrites par les accusés et l'étonnement palpable de la justice suisse.