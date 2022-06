L1: effet Mbappé, manne de CVC... Le mercato s'annonce ambitieux

Paris (AFP) – La Ligue 1 fourbit ses offres: le marché estival des transferts qui s'ouvre vendredi s'annonce actif pour les clubs français, ragaillardis par la prolongation de la tête d'affiche parisienne Kylian Mbappé et la manne apportée par le fonds d'investissement CVC.

Après plusieurs fenêtres atones (hormis l'exception PSG), sur fond de comptes plombés par la défaillance du diffuseur Médiapro et la pandémie de Covid-19, la L1 semble enfin aborder un mercato avec des ambitions mais aussi des moyens.

L'investissement de CVC au sein de la nouvelle filiale commerciale du football français, à hauteur de 1,5 milliard d'euros, s'inscrit dans un vaste projet de développement de la Ligue 1.

Ses clubs vont percevoir chacun un premier versement de 16,5 M EUR dès cet été, à injecter en priorité dans les infrastructures. Mais ceux dont les installations sont déjà optimales pourront investir dans les transferts.

Et la retentissante prolongation du contrat de Mbappé jusqu'en 2025, malgré la convoitise du Real Madrid, marque peut-être un changement de dynamique pour une L1 longtemps habituée à laisser filer ses stars.

PSG et OM en chantier

Autour de l'attaquant, le PSG doit rebâtir un projet victorieux, en Ligue 1 mais surtout en Ligue des champions.

Pour cela, le club a choisi le Portugais Luis Campos comme conseiller sportif, en remplacement du Brésilien Leonardo.

Son premier dossier chaud s'appelle Mauricio Pochettino, entraîneur en sursis mais toujours sous contrat jusqu'en 2023. En cas de départ, le nom de Zinédine Zidane a été avancé mais France Bleu a fait état mercredi d'un intérêt marqué de Campos pour Christophe Galtier (Nice), qu'il a côtoyé à Lille.

l'entraîneur de Nice Christophe Galtier à la cérémonie des trophées UNFP le 15 mai 2022 à Paris FRANCK FIFE AFP/Archives

En attendant, comme chaque été, le PSG est confronté à un problème de vente en raison de ses plantureux salaires.

Après Angel Di Maria (fin de contrat), le club envisage de nombreux départs: Navas, Kurzawa, Draxler, Kehrer, Paredes ou Icardi. Mais les deux derniers cités ont déjà fait savoir qu'ils entendaient rester...

Aligné aux côtés du PSG en Ligue des champions, Marseille est lui aussi en chantier.

Sans Boubacar Kamara, parti gratis à Aston Villa, l'édifice défensif de Jorge Sampaoli est à rebâtir. Samuel Gigot (Spartak Moscou) va arriver, mais quid des dossiers William Saliba (retour de prêt vers Arsenal) et Duje Caleta-Car (fin de contrat en 2023) ?

Le défenseur marseillais William Saliba pendant la rencontre de Ligue Europa conférence entre Marseille et Bâle le 17 mars 2022, à Bâle Fabrice COFFRINI AFP/Archives

Au moins, avec la lucrative C1, le président Pablo Longoria a l'avantage de présenter un projet attractif et d'avoir un peu plus de marge financière. En interne, on vise "deux défenseurs, un gros milieu et un attaquant", d'autant que pèse sur le club l'épée de Damoclès d'une interdiction de recrutement dans l'affaire Pape Gueye, qui sera jugée par le Tribunal arbitral du Sport.

Monaco pourrait aussi jouer la C1, via deux tours successifs de qualification. Pour les franchir, l'ASM compte recruter deux voire trois joueurs expérimentés afin d'équilibrer l'effectif, composé de nombreux jeunes prometteurs.

Lacazette, gros coup à l'OL

L'ASM dispose d'une importante cagnotte avec les 35 M EUR de bonus perçus après la prolongation au PSG de l'ancien monégasque Mbappé et la vente d'Aurélien Tchouaméni au Real (80 M EUR hors bonus).

A Rennes, qualifié en Ligue Europa, on se prépare à un nouveau mercato intense. "L'idée c'est de conserver le noyau dur le plus large possible", a assuré le directeur sportif Florian Maurice.

Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré, courtisés, pourraient voir ailleurs. Martin Terrier (21 buts en L1 cette saison), Lovro Majer et Nayef Aguerd, pisté par West Ham, attisent aussi les convoitises.

Qualifié pour la Ligue Europa Conférence, Nice reste suspendu au dossier Galtier, sous contrat jusqu'en 2024.

Si Galtier quittait les Aiglons, plusieurs sources évoquent le technicien suisse Lucien Favre, ancien du club (2016-2018), mais aussi le Belge Vincent Kompany ou l'Allemand Marco Rose.

Enfin, la saison ratée de Lyon (8e de L1) a mis sous pression l'entraîneur Peter Bosz et contraint le président Jean-Michel Aulas à rebondir rapidement.

Alors que "JMA" cherche un nouvel actionnaire de référence, l'OL a déjà frappé un gros coup en faisant revenir Alexandre Lacazette, son ancien buteur fétiche, parti libre d'Arsenal.

L'attaquant Alexandre Lacazette (à gauche) et le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas (à droite) lors de la conférence de presse annonçant le retour de l'attaquant français à l'OL le 9 juin 2022 à Decines-Charpieu JEFF PACHOUD AFP

L'avant-centre international français, auteur de 100 buts en L1, doit incarner le nouveau projet lyonnais aux côtés des jeunes Caqueret, Lukeba ou Gusto, alors que la porte de sortie semble ouverte pour Boateng, Dubois, Aouar voire Lucas Paqueta.

En terme de recrutement, l'OL cherche un défenseur central, deux arrières latéraux, deux milieux et un autre attaquant, avec l'objectif de retrouver la scène européenne dès l'année prochaine.

