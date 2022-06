La Nasa va chercher à expliquer les ovnis

Image vidéo diffusée le 28 avril 2020 par le département de la Défense américain de "phénomènes aériens non-identifiés" observés par des pilotes de l'US Navy Handout DoD/AFP/Archives

2 mn

Washington (AFP) – La possibilité de visites extraterrestres sur Terre est décidément de plus en plus prise au sérieux aux Etats-Unis: la Nasa a annoncé jeudi le lancement à l'automne d'une enquête de plusieurs mois portant sur les phénomènes aériens non identifiés -- plus communément appelés ovnis.