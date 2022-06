Le plus grand prédateur d'Europe découvert sur l'île de Wight

Vue d'artiste du spinosaure géant découvert sur l'île de Wight, fournie le 9 juin 2022 par l'Université de Southampton Anthony Hutchings University of Southampton/AFP

3 mn

Paris (AFP) – Plus de dix mètres de long et une tête de crocodile: les fossiles d'un dinosaure carnivore vieux de 125 millions d'années, probablement le plus grand prédateur ayant vécu en Europe, ont été découverts sur l'île britannique de Wight, selon une étude publiée jeudi.