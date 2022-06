Les Grammy Awards ajoutent une catégorie pour la meilleure musique de jeu vidéo

Des trophées de la 60e édition des Grammy Awards Don EMMERT AFP/Archives

1 mn

New York (AFP) – Les Grammy Awards, les récompenses les plus importantes de l'industrie musicale aux Etats-Unis, ont annoncé mercredi l'ajout d'une catégorie pour honorer la meilleure bande son de jeu vidéo, un nouveau signe de leur quête de diversité et une reconnaissance pour le secteur.