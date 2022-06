Transferts: après Lacazette, Lyon cible Tolisso pour retrouver son ADN

Corentin Tolisso (à gauche) et Alexandre Lacazette (à droite) pendant la rencontre de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et Dijon le 17 février 2017 à Décines Charpieu

Lyon (AFP) – Avec le retour de son attaquant fétiche Alexandre Lacazette et peut-être celui d'un autre ancien, Corentin Tolisso, nouvelle cible du recrutement, Lyon entend retrouver son ADN et la scène européenne, dont il sera absent cette saison.

"Oui, il y a un ADN OL, la preuve, je suis de retour", a lancé Lacazette jeudi lors de la conférence de presse de présentation.

Comme l'avant-centre, en fin de contrat à Arsenal, Tolisso, champion du monde 2018, arrive au terme de son bail avec le Bayern Munich où il avait été transféré pour 40 millions d'euros en 2017 - Lacazette avait été cédé la même année au club anglais pour 53 M EUR.

"Le contact a été établi avec lui, depuis moins longtemps qu'Alexandre", a déclaré le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, aux côtés de Lacazette.

L'OL espère que le recrutement de celui-ci, en début de mercato, donnera l'envie à d'autres joueurs, libres ou non, de rejoindre le club rhodanien cet été.

Lacazette, lui-même fortement encouragé à revenir par le gardien Anthony Lopes qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025, est déjà à l'oeuvre pour que Tolisso (27 ans, 28 sélections, 2 buts), soit aussi de cette nouvelle aventure lyonnaise.

Corentin Tolisso célèbre son but en quart de finale de Ligue Europa entre Lyon et Besiktas le 13 avril 2017 à Decines-Charpieu JEFF PACHOUD AFP/Archives

"Corentin est un joueur libre, je ne sais pas s'il a d'autres offres. Mais oui, je pousse pour qu'il vienne et je laisse le président traiter le côté contractuel", a confirmé Alexandre Lacazette.

"Il n'est pas Superman"

"Tous les bons joueurs libres peuvent nous intéresser et si nous pouvons faire revenir Corentin, nous le ferons avec plaisir. Cela fait partie des options ambitieuses. A l'impossible nul n'est tenu, comme nous le dit le président", a souligné de son côté Bruno Cheyrou, responsable du recrutement.

Lacazette, qui a marqué 129 buts en 275 matches disputés avec Lyon entre 2010 et 2017, vient pour assurer un rôle de leader dans un effectif qui en a manqué cruellement la saison dernière, au terme de laquelle le club a terminé la Ligue 1 au 8e rang, son plus mauvais classement depuis 1997.

L'attaquant lyonnais Alexandre Lacazette pose avec son maillot pendant une conférence de presse annonçant son retour à l'OL jusqu'en 2025, le 9 juin 2022 à Décines Charpieu JEFF PACHOUD AFP

"C'est une pierre importante de posée dans notre projet de restructuration de l'effectif mais il n'est pas Superman non plus. Nous espérons qu'il nous marquera beaucoup de buts. C'est à nous de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il performe et devienne plus important qu'il ne voudrait l'être", a déclaré Cheyrou, qui tient aussi un rôle officieux de directeur sportif.

Leadership

"Pour moi, Lyon est devenu évident ces dernières semaines même s'il n'y aura pas de coupe d'Europe cette saison. Le projet était plus important. Vu la situation et l'ambition du club, je me suis senti utile dans le vestiaire ou sur le terrain. Pour tout joueur qui aime recevoir de l'amour d'un club, c'était la meilleure décision à prendre", a commenté Lacazette.

"J'ai progressé dans plusieurs aspects de mon jeu et mon leadership. Je connais bien les valeurs du club. Ces dernières saisons, il y a peut-être eu une cassure entre plusieurs composantes, dans et autour de l'OL, et j'espère aider tout le monde à resserrer les liens entre les supporters, les joueurs et le club", a ajouté l'avant-centre.

Quatrième buteur de l'histoire de l'Olympique lyonnais derrière Fleury Di Nallo (222 buts), Bernard Lacombe (149) et Serge Chiesa (132), Lacazette ne fait pas une priorité de battre des records "mais plutôt de permettre à l'équipe de revenir en haut de l'affiche".

l'attaquant lyonnais Alexandre Lacazette (à gauche) aux côtés du président de l'OL Jean-Michel Aulas lors de la conférence de presse annonçant le retour du joueur français à Lyon le 9 juin 2022 à Décines Charpieu JEFF PACHOUD AFP

"Mais forcément, marquer des buts sera le meilleur moyen d'y contribuer", a-t-il conclu.

© 2022 AFP