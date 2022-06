Wall Street ouvre en légère baisse, les taux montent après la BCE

La façade du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York démarrait en repli jeudi et le marché obligataire se tendait après des chiffres hebdomadaires de l'emploi décevants aux Etats-Unis tandis que la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une série de hausses des taux dans les prochains mois.