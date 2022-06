Le mode d'élection des députés, un serpent de mer

Paris (AFP) – "Système vermoulu" selon Marine Le Pen, appel au changement à gauche: les oppositions tapent volontiers sur le mode d'élection des députés qui devrait favoriser la majorité présidentielle faute d'introduction de la proportionnelle sous le précédent quinquennat.

EFFETS PERVERS ET LIMITES

Les élections législatives sont nationales mais se jouent dans 577 circonscriptions. Chaque député y est ainsi élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, utilisé depuis 1958. Seule exception: les législatives de 1986, quand François Mitterrand avait choisi la proportionnelle intégrale pour limiter la victoire annoncée de la droite, quitte à faire entrer 35 députés FN à l'Assemblée.

Si dans une circonscription dimanche aucun des candidats ne dépasse les 50% des voix au premier tour, les deux arrivés en tête seront automatiquement qualifiés pour le second tour du 19 juin. Et ceux qui dépasseront en voix les 12,5% des inscrits - même en troisième ou quatrième position - pourront se maintenir. Mais ce dernier cas sera rare, étant donné les niveaux d'abstention annoncés, supérieurs à 50%.

Au second tour, sera élu celui qui aura remporté le plus de voix. Ce mode de scrutin "reproduit la logique de l’élection présidentielle et amplifie son résultat", permettant au chef de l'Etat d'avoir les coudées franches pour mener ses réformes, soulignent le juriste Benjamin Morel, et Chloé Ridel, de l'association Mieux voter, dans une récente tribune à La Croix. Mais il "participe pour beaucoup à la frustration démocratique et à la crise de la représentativité". Or, analysent-ils, avec la "tripartition de la vie politique" "cette crise atteint un paroxysme" car la force au centre est "structurellement" favorisée du fait des reports de voix en sa faveur dans les duels face aux extrêmes.

CONTESTATIONS

Marine Le Pen (RN) entend "vaincre la malédiction d'un mode de scrutin injuste, qui maintient en place un système vermoulu". Aux législatives de 2017, alors que son parti s'était hissé au second tour dans 120 circonscriptions, elle n'avait obtenu que huit députés, malgré ses 34% des voix au second tour de la présidentielle.

Forte de 41,5% des suffrages au second tour en avril dernier, elle escompte cette fois au moins 60 élus. La responsable d'extrême droite prône de longue date la représentation proportionnelle intégrale aux législatives, c'est-à-dire en proportion des voix obtenues.

A l'autre bord, Jean-Luc Mélenchon et l'alliance Nupes à gauche réclament le passage à une VIe République, avec là aussi la proportionnelle ainsi qu'une dissociation dans le temps de la présidentielle et des législatives. Mais le leader de LFI a mis en sourdine ses critiques alors que les sondages laissent entrevoir jusqu'à 230 sièges pour sa coalition.

La Nupes est même donnée au coude-à-coude avec la majorité présidentielle en intentions de vote au plan national dimanche mais, du fait de la concentration de son électorat dans grandes villes et banlieues, la traduction en sièges n'est mécaniquement pas à la même hauteur. Manque de lisibilité pour les électeurs, risque d’incompréhension et de déception... Les critiques envers le mode de scrutin ont des chances de ressurgir.

LA PROMESSE

Emmanuel Macron en 2017, comme François Hollande et Nicolas Sarkozy avant lui, avait promis une dose de proportionnelle, plébiscitée par l'opinion publique. Las, son projet de réforme des institutions, qui comprenait 15 puis 20% de députés élus à la proportionnelle, a échoué au début du précédent quinquennat. Et même si une loi simple suffit pour faire passer cette réforme, le chef de l'Etat n'est ensuite pas revenu à la charge, malgré les demandes pressantes il y a un an de François Bayrou, son allié MoDem.

Ce dernier avait alors été soutenu par Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et également Julien Bayou (EELV), Jean-Christophe Lagarde (UDI), mais pas par Olivier Faure (PS) qui jugeait qu'il était "trop tard", ni par Les Républicains qui redoutent "un facteur d'instabilité", dans la lignée du général de Gaulle.

Le président-candidat a remis le sujet sur la table pendant sa campagne présidentielle, via l'idée d'une commission transpartisane pour rénover les institutions. Elle sera mise en place "dès cet automne" et la "réforme" de la proportionnelle pourrait alors être lancée, a-t-il assuré il y a quelques jours.

Alors que la proportionnelle, mise en oeuvre dans la plupart des pays européens, semble de plus en plus faire un consensus en France, "la messe n'est pas dite", avertit Denys Pouillard, de l'Observatoire de la vie politique et parlementaire: quelle part? avec une prime majoritaire? par départements, régions? Emmanuel Macron s'est dit "pas opposé" à la proportionnelle intégrale... qui n'aurait pas vocation à s'appliquer sous ce quinquennat, son dernier.

