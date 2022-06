Top 14: Parisse prolonge avec Toulon

Paris (AFP) – Le légendaire troisième ligne italien Sergio Parisse, dont le contrat prenait fin en juin, a prolongé d'un an avec Toulon, a annoncé vendredi le RCT.

"Le Rugby club toulonnais est heureux d'annoncer la prolongation de contrat de troisième ligne et leader de touche Sergio Parisse pour une année supplémentaire", explique le club de la Rade.

L'international italien, âgé de 38 ans, repousse encore un peu sa retraite, comme l'explique le RCT dans un communiqué "Sergio Parisse, une dernière !"

"Habité par l'envie de poursuivre sa carrière et de donner le meilleur à son club, à presque 39 ans, Sergio Parisse rêve de contribuer au gain d'un titre du Rugby club toulonnais et de continuer à partager son expérience avec les plus jeunes. Son professionnalisme et son exemplarité lui permettent aujourd'hui de disposer des aptitudes physiques de poursuivre son aventure jusqu'en 2023", a ajouté Toulon.

En septembre, il avait pourtant affirmé vouloir arrêter à la fin de la saison, assurant plus tard "si je dis à ma femme que je fais encore une saison, elle me tue !"

Parisse est arrivé dans le Var en 2019 après avoir porté les couleurs de Trévise (2002-2005) et du Stade français (2005-2019).

Avec le club parisien, il a remporté le Top 14 a deux reprises (2007 et 2015) et le Challenge européen (2017).

Le colosse chauve (1,96 m pour 120 kg), 142 sélections, a également disputé cinq Coupes du monde sous le maillot de l'Italie, dont la dernière au Japon.

Depuis le Mondial-2019, justement, et un dernier match face aux All Blacks annulé en raison d'un typhon, Parisse a dû repousser sa retraite, notamment pour cause de pandémie.

Ce nouveau contrat lui permet d'envisager de disputer la Coupe du monde 2023 en France, lui qui avait toujours expliqué vouloir terminer sous le maillot de la Nazionale.

