Un rare Stradivarius, vendu 15,3 millions de dollars, tutoie le record

Cette photo mise à disposition par la société Tarisio montre un violon Stradivarius vendu pour 15,3 millions de dollars jeudi aux enchères - Tarisio/AFP

New York (AFP) – Un rare exemplaire de violon Stradivarius, le plus réputé du monde, a été vendu jeudi aux enchères à New York pour 15,34 millions de dollars, juste en dessous du record (15,9 millions) pour un tel instrument, a annoncé la société spécialisée Tarisio.