Marine le Pen (RN) appelle à la mobilisation, juge possible un "groupe très important" à l'Assemblée

Paris (AFP) – Marine Le Pen a demandé dimanche aux électeurs de sa circonscription du Pas-de-Calais de confirmer son score lors du second tour des élections législatives et jugé possible d'envoyer "un groupe très important" du Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale.