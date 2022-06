Top 14: Face au Racing, on a retrouvé l'UBB qui file en demie

Bordeaux (AFP) – Bordeaux-Bègles, 3e du Top 14, s'est qualifié avec la manière pour les demi-finales du Top 14, en débordant en seconde période le Racing 92, finalement battu 36-16 en barrage pour l'accession aux demi-finales, dimanche à Chaban-Delmas.

L'UBB affrontera Montpellier dans le dernier carré samedi prochain à Nice, un adversaire qu'elle a battu deux fois cette saison. L'autre demi-finale opposera Castres, premier de la saison régulière, à Toulouse, le tenant du titre.

C'est la deuxième saison de suite que les hommes de Christophe Urios atteignent ce niveau, et à chaque fois par le biais du barrage. Pour y parvenir, ils ont livré un deuxième acte irrésistible avec quatre essais inscrits qui ont fait chavirer les plus de 27.000 spectateurs.

Une belle réponse après cette seconde partie de saison avec plus de bas que de hauts, après le camouflet de Perpignan la semaine dernière qui les avait privés de demi-finale directe.

Pour piquer ses joueurs, Urios n'avait pas été tendre avec eux, notamment ses leaders internationaux Cameron Woki et Matthieu Jalibert. Il attendait une réponse, "qu'ils me ferment ma gueule".

Leur réponse a été collective à l'issue d'un choc rugueux, qui a eu du mal à décoller avant d'atteindre des sommets en deuxième période quand la confiance a subitement habité ses hommes.

De son côté, le Racing n'a pas à rougir de cette élimination logique. La meilleure équipe ce jour a gagné mais Laurent Travers a bien cru que c'était la sienne qui enlèverait le morceau quand Nolann Le Garrec a donné cinq points d'avance aux siens au retour des vestiaires.

Dix minutes de folie, trois essais

Le retour de bâton a été cruel pour ses hommes surtout quand les jambes de feu des lignes arrières locales se sont mis en branle et ont fait la différence.

Du premier acte haché entre micro des arbitres en panne, maladresses et pénalités quasi gratuites, on retiendra cette pénalité rapidement jouée par Maxime Lucu à 70 mètres de la ligne adverse et conclue par Santiago Cordero (20), et la réponse francilienne consécutive à une pénaltouche conclue par un essai de Max Spring (40) avant la pause qui aurait pu instiller le doute dans les têtes girondines.

La joie de l'ailier argentin de Bordeaux-Bègles Santiago Cordero, après avoir marqué un essai contre le Racing 92, le 12 juin 2022 au Stade Chaban-Delmas, lors du barrage pour l'accession aux demi-finales du Top 14 ROMAIN PERROCHEAU AFP

C'est l'inverse qui s'est produit, car les Bordelais ont mis dix minutes pour éteindre les espoirs visiteurs en inscrivant trois essais superbes. Les deux premiers en première main sur mêlée signés UJ Seuteni servi d'un off-load de classe de Yoram Moefana (47e) et Romain Buros après un coup de pied à suivre senti de Seuteni (54e), le dernier étant l'oeuvre de Cameron Woki en conclusion en coin d'une remontée de terrain avec Matthieu Jalibert aussi dans le coup (29-16, 58e).

Le centre fidjien de Bordeaux-Bègles Ulupano Seuteni file marquer un essai contre le Racing 92, le 12 juin 2022 au Stade Chaban-Delmas, lors du barrage pour l'accession aux demi-finales du Top 14 ROMAIN PERROCHEAU AFP

Sûrs de leur rugby et de leur force, soutenus par un Chaban garni et bruyant, les Unionistes ont parfaitement géré les vingt dernières minutes, finissant même en apothéose avec un cinquième essai de Ben Lam à l'ultime minute.

De quoi impressionner et faire peur à Montpellier ? Réponse samedi prochain...

