Décès à 94 ans de l'acteur Henri Garcin

Henri Garcin à Paris, le 07 juillet 2010 Guillaume BAPTISTE AFP/Archives

1 mn

Paris (AFP) – Henri Garcin, second rôle populaire au théâtre et au cinéma, célèbre pour son rôle dans la sitcom "Maguy" et celui de mari trompé dans "La femme d'à côté", est décédé à Paris à 94 ans, a annoncé lundi à l'AFP son agente.