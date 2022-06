Mondial-2022: l'Australie se qualifie face au Pérou et complète le groupe de la France

Doha (AFP) – L'Australie s'est qualifiée pour le Mondial-2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) dans le Groupe D des champions du monde français en écartant aux tirs au but le Pérou (0-0, 5 t.a.b à 4) lundi à Al-Rayyan (ouest de Doha).

Le gardien Andrew Redmayne, entré en fin de match pour la séance, a été le héros des "Socceroos" qui rejoignent le groupe de la France, du Danemark et de la Tunisie. Mardi, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande s'affrontent pour le dernier billet qualificatif dans le relevé groupe E, avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon.

