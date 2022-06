Tennis: Jelena Dokic a failli se suicider

Paris (AFP) – L'ancienne joueuse de tennis australienne Jelena Dokic a révélé lundi sur ses réseaux sociaux avoir failli se suicider fin avril pour que "toute (sa) peine et (sa) douleur disparaissent" après une rupture amoureuse.

"J'ai quasiment sauté de mon balcon au 26e étage, quasiment mis fin à mes jours, je n'oublierai jamais cette journée, tout était trouble, tout était noir, sans son, sans lumière, rien ne faisait sens", a-t-elle expliqué sur son compte Instagram en évoquant la journée du 28 avril.

"J'ai réussi à me sortir de cette situation, je ne sais même pas comment j'y suis parvenue", a ajouté l'ancienne N.4 mondiale, âgée de 39 ans, en accompagnement d'une photo la montrant les yeux rougis par des larmes.

"Les six derniers mois ont été durs, avec des larmes partout et tout le temps", a poursuivi l'Australienne née en Serbie qui a mis un terme à sa carrière en 2014 et est devenue depuis consultante tennis pour des chaînes australiennes.

"Ecrire ces lignes n'est pas facile (...) mais je le fais, car je sais que je ne suis pas la seule à lutter. Soyez conscients que vous n'êtes pas seuls", a-t-elle ajouté, avant de conclure son message: "Je vais revenir plus forte que jamais."

Son témoignage a aussitôt suscité des réactions dans le monde du tennis et au-delà, avec notamment un message de soutien de son compatriote Mark Philippoussis, ancien N.8 mondial.

En janvier, Dokic avait annoncé sa rupture avec son compagnon après 18 années de vie commune.

Elle a remporté six titres sur le circuit WTA et atteint les demi-finales à Wimbledon en 2000. Son principal fait d'armes remonte à 1999, déjà sur le gazon londonien: issue des qualifications, elle avait balayé au premier tour la Suissesse Martina Hingis, alors N.1 mondiale, 6-2, 6-0 à 16 ans et dès sa première participation, ce qui lui avait valu d'être présentée comme une future star du tennis, statut qu'elle n'a jamais vraiment justifié par la suite.

L'Australienne Jelena Dokic, lors de sa demi-finale contre l'Américaine Lindsay Davenport, le 6 juillet 2000 à Wimbledon GERRY PENNY AFP/Archives

Elle avait révélé par le passé avoir connu des épisodes de dépression liés à l'autoritarisme et aux abus psychologiques de son père et entraîneur, Damir, qui a eu à plusieurs reprises maille à partir avec les instances du tennis et les organisateurs de tournoi pour ses coups de sang et déclarations outrancières.

