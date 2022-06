Wall Street dévisse à l'ouverture, apeurée par inflation et resserrement monétaire

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert lundi en forte baisse, crispée par la persistance de l'inflation et la perspective d'un possible durcissement de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed), qui a fait monter les taux à 10 ans à un sommet depuis 11 ans.